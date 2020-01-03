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Венедіктова вимагає від теруправлінь ДБР результатів в розслідуванні проваджень

Венедіктова вимагає від теруправлінь ДБР результатів в розслідуванні проваджень

Київ • УНН

 • 16698 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Тимчасово виконуюча обов’язки Директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова вимагає від кожного теруправління конкретних результатів у розслідуванні проваджень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

Так, під час координаційної наради керівники теруправлінь ДБР надали вичерпну інформацію щодо розслідувань резонансних кримінальних проваджень, досягнень у роботі за попередній рік та першочергових питань які потребують вирішення у 2020 році.

“Це наша перша спільна зустріч. Надалі подібні наради проводитимуться систематично. Тому я вимагаю від кожного територіального управління конкретних результатів розслідувань кримінальних проваджень”, — наголосила тимчасово виконуюча обов’язки Директора Ірина Венедіктова.

За підсумками наради керівництво центрального апарату та теруправлінь ДБР обговорили плани спільної ефективної діяльності теруправлінь, що координуються центральним апаратом Бюро задля налагодження ефективної роботи та здійснення досудового розслідування у визначений законом термін.

Нагадаємо, Венедіктова розповіла, скільки проваджень у “справах Майдану” вже перейшли до ДБР.

Як повідомлялося, Венедіктова планує подати на розгляд Зеленському нову структуру ДБР.

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