Венедіктова розповіла, скільки проваджень у "справах Майдану" вже перейшли до ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. До Державного бюро розслідувань надійшло 34 постанови про визначення підслідності у "справах Майдану", які містять майже 3 тисячі епізодів злочинної діяльності. Про це у відеозвіті, розміщеному на сторінці Facebook ДБР, повідомила тимчасова виконувачка обов'язків директора відомства Ірина Венедіктова, передає УНН.
"До ДБР уже надійшло 34 постанови про визначення підслідності у "справах Майдану". Ці провадження містять у собі 2897 епізодів злочинної діяльності. Серед них найбільш резонансними є кримінальне провадження що стосується драматичних подій масових вбивств, котрі відбулися 18-20 лютого 2014 року", - сказала Венедіктова.
За її словами, низка проваджень стосується правоохоронців, прокурорів та суддів, які приймали незаконні рішення щодо учасників процесу, що призвело до їх незаконного затримання, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності та взяття їх під варту.
Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань створено робочу групу з переведення працівників Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протесами у 2013 - 2014 роках ("справи Майдану") Генеральної прокуратури України до Державного бюро розслідувань.