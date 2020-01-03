Венедиктова рассказала, сколько производств в "делах Майдана" уже перешли к ГБР

"В ГБР уже поступило 34 постановления об определении подследственности в "делах Майдана". Эти производства включают в себя 2897 эпизодов преступной деятельности. Среди них наиболее резонансными являются уголовное производство, что касается драматических событий массовых убийств, которые произошли 18-20 февраля 2014 года", - сказала Венедиктова.

По ее словам, ряд производств касается правоохранителей, прокуроров и судей, которые принимали незаконные решения в отношении участников процесса, что привело к незаконному задержанию, незаконного привлечения к уголовной ответственности и взятие их под стражу.

Напомним, в Государственном бюро расследований создано рабочую группу по переводу сотрудников Департамента процессуального руководства по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах ("дела Майдана") Генеральной прокуратуры Украины в Государственное бюро расследований.