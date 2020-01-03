У ДБР заявили, що не викликають на допити через месенджери та ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Державне бюро розслідувань не викликає на допити через засоби масової інформації та месенджер Telegram. Про це заявив у відеозверненні начальник Третього відділу Першого управління організації досудових розслідувань Олег Корецький, передає УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.
“Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у низці кримінальних проваджень, які стосуються діяльності попереднього президента України. У вказаних кримінальних провадженнях проводяться слідчі дії та тривають експертизи. Виклик свідків у них здійснюється у порядку визначеному кримінально-процесуальному законодавству. Жодні допити не переносилися, месенджер „Телеграм“ та засоби масової інформації слідчими для таких цілей не використовуються”, — сказав Корецький.
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Як повідомляв УНН, станом на 20 листопада 2019 року, ДБР здійснювало досудове розслідування у 13 кримінальних провадження, учасником яких є п’ятий президент України Петро Порошенко.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відправило листи до Рахункової палати України, Державної аудиторської служби України та Національного агентства України з питань державної служби в яких ініціювало проведення повної перевірки діяльності ДБР.