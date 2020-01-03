ДБР проведе повний аудит своєї діяльності
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Державне бюро розслідувань відправило листи до Рахункової палати України, Державної аудиторської служби України та Національного агентства України з питань державної служби в яких ініціювало проведення повної перевірки діяльності ДБР. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР у Facebook.
"Після реорганізації Державного бюро розслідувань у правоохоронний орган проведення аудиту є невід’ємною частиною заходів, необхідних для налагодження роботи ДБР", — зазначила тимчасово виконуюча обов’язки директора ДБР Ірина Венедіктова.
Також планується провести заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) Рахунковою палатою України, який перевірить дотримання бюджетного законодавства у Бюро.
"Держаудитслужбою України будуть проведені ревізії фінансово-господарської діяльності та законність проведення державних закупівель", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, НАДС перевірить встановлені судами факти незаконних звільнень працівників ДБР, на виплату компенсацій, якими витрачались бюджетні кошти та дотримання ДБР загальних вимог дотримання Закону України "Про державну службу".
Нагадаємо, Ірина Венедіктова розповіла про порушення умов роботи слідчих в ДБР.
Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань (ДБР) заявило про низку виявлених "суттєвих порушень" у роботі бюро впродовж минулого року.