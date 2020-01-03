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ГБР проведет полный аудит своей деятельности

ГБР проведет полный аудит своей деятельности

Киев  •  УНН

 • 8753 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Государственное бюро расследований отправило письма Счетной палате Украины, Государственной аудиторской службе Украины и Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы, в которых инициировало проведение полной проверки деятельности ГБР. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР в Facebook.

"После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительный орган аудит является неотъемлемой частью мероприятий, необходимых для налаживания работы ГБР", - отметила временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова.

Также планируется провести мероприятия государственного внешнего финансового контроля (аудита) Счетной палатой Украины, который проверит соблюдение бюджетного законодательства в Бюро.

"Держаудитслужбою Украины будут проведены ревизии финансово-хозяйственной деятельности и законности проведения государственных закупок", - говорится в сообщении.

Кроме того, НАГС проверит установленные судами факты незаконных увольнений сотрудников ГБР, на выплату компенсаций, которыми расходовались бюджетные средства и соблюдение ГБР общих требований соблюдения Закона Украины "О государственной службе".

Напомним, Ирина Венедиктова рассказала о нарушениях условий работы следователей в ГБР.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований (ГБР) заявило о ряде обнаруженных "существенных нарушений" в работе бюро в течение прошлого года.

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