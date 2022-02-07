В ГБР все еще ждут результатов последней экспертизы по ДТП с участием Трухина

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“Сейчас завершены четыре экспертизы, последняя — пятая — продолжается. После ее завершения можно будет окончательно дать ответ относительно личности водителя”, — сообщили в ГБР.

В Бюро заявили, что изучили материалы с видеокамер от Полтавы до Киева, которые фиксировали передвижение машины народного депутата Украины Александра Трухина в день ДТП.

По информации Бюро, следователи обнаружили, что на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находилось лицо в одежде красного цвета.

В частности, это зафиксировала и последняя, в то время рабочая камера, расположенная в центре города Борисполь.

“Отмечаем, что авария случилась на участке дороги, где были демонтированы камеры наблюдения”, — заявили в ГБР. Именно поэтому был назначен ряд экспертиз.

Сейчас материлы дела, как уверяют в Бюро, насчитывают более 5 томов.

В ГБР также заявляют, что отправили все необходимые запросы для получения всех необходимых материалов. Допрошено значительное количество свидетелей, в том числе народный депутат, другие участники происшествия, полицейские.

"В частности, сегодня на допрос в качестве свидетеля следователи Бюро вызвали повторно полицейского, видео с камеры которого распространило интернет-издание. Следователи должны выяснить, среди прочего, почему он не сообщил на предварительном допросе в ГБР эту информацию”, — заявили в ГБР.

Контекст

На днях в СМИ появилось расследование о ДТП с участием нардепа от “Слуги народа” Александра Трухина, а также видео якобы с места аварии. На нем видно, как мужчина, похожий на нардепа Трухина, обращается к полицейскому со словами: “давай я тихонько в лес уйду”, а затем обещает “поговорить” с главой МВД Денисом Монастырским.

Полицейский, которому принадлежала камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место происшествия. По словам правоохранителя, у нардепа были признаки опьянения. Кто именно был за рулем, на видео не видно.

В МВД уже заявили, что установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины Александра Трухина и принятие соответствующих процессуальных решений относятся к полномочиям Государственного бюро расследований, а все попытки представлять суть дела так, будто нардеп о чем-то пытался “договориться” с министром внутренних дел Украины, не соответствующие действительности. Сам министр также заявил, что ему никто не звонил по телефону, а если бы позвонил, то получил бы нетолерантный ответ.

В ГБР заявили, что материалов, опубликованных журналистами, к моменту выхода расследования в распоряжении следствия не было. Что вызвало вопрос у экспертов, интересующихся, почему ГБР не запросило у полиции записи с камеры.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова тем временем зарегистрировала уголовное производство после появления новых материалов по делу о летнем ДТП с участием народного депутата Александра Трухина. Досудебное расследование поручено проводить детективам НАБУ.

На фоне скандала с видео с места ДТП народные избранники зарегистрировали проект постановления об обращении к Президенту о признании неудовлетворительной работы Александра Сухачева в должности главы Государственного бюро расследований и увольнении.