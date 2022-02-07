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У ДБР все ще чекають на результати останньої експертизи щодо ДТП за участю Трухіна

У ДБР все ще чекають на результати останньої експертизи щодо ДТП за участю Трухіна

Київ • УНН

 • 21383 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Наразі у Державному бюро розслідувань очікують результатів останньої експертизи стосовно ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна. Про це йдеться у повідомленні Бюро, пише УНН.

Цитата:

“Наразі завершено чотири експертизи, остання — п’ята — триває. Після її завершення можна буде остаточно дати відповідь щодо особи водія”, — повідомили у ДБР.

В Бюро заявили, що вивчили матеріали з відеокамер від Полтави до Києва, які фіксували пересування машини народного депутата України Олександра Трухіна у день ДТП.

За інформацією Бюро, слідчі виявили, що на усіх камерах від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала особа в одязі червоного кольору.

Зокрема, це зафіксувала й остання, на той час робоча камера, розташована у центрі міста Бориспіль.

“Зауважуємо, що аварія трапилася на ділянці дороги, де було демонтовано камери спостереження”, — заявили у ДБР. Саме тому була призначена низка експертиз.

Наразі матеріли справи, як запевняють у Бюро, налічують понад 5 томів.

У ДБР також заявляють, що відправили усі необхідні запити для отримання усіх необхідних матеріалів. Допитана значна кількість свідків, у тому числі народний депутат, інші учасники пригоди, поліцейські.

“Зокрема, сьогодні на допит як свідка слідчі Бюро викликали повторно поліцейського, відео з камери якого поширило інтернет-видання. Слідчі мають з’ясувати, серед іншого, чому він не повідомив на попередньому допиті у ДБР цю інформацію”, — заявили у ДБР.

Контекст

Днями в ЗМІ з’явилося розслідування про ДТП за участю нардепа від “Слуги народу” Олександра Трухіна, а також відео нібито з місця аварії. На ньому видно, як чоловік, схожий на нардепа Трухіна, звертається до поліцейського зі словами: “Давай я тихенько в ліс піду”, а потім обіцяє “поговорити” з головою МВС Денисом Монастирським.

Поліцейський, якому належала камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар, щоб покинути місце події. За словами правоохоронця, нардеп мав ознаки сп’яніння. Хто саме був за кермом, на відео не видно.

У МВС вже заявили, що встановлення всіх фактів і обставин ДТП за участю народного депутата України Олександра Трухіна і ухвалення відповідних процесуальних рішень належать до повноважень Державного бюро розслідувань, а всі спроби представляти суть справи так, нібито нардеп про щось намагався “домовитися” з міністром внутрішніх справ України, не відповідають дійсності. Сам міністр також заявив, що йому ніхто не телефонував, а якби зателефонував, то отримав би нетолерантну відповідь.

У ДБР заявили, що матеріалів, опублікованих журналістами, на момент виходу розслідування в розпорядженні слідства не було. Що викликало запитання у експертів, які цікавляться, чому ДБР не запитало у поліції записи з камери.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова тим часом зареєструвала кримінальне провадження після появи нових матеріалів у справі про літню ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна. Досудове розслідування доручено здійснювати детективам НАБУ.

На тлі скандалу з відео з місця ДТП народні обранці зареєстрували проект постанови про звернення до Президента про визнання незадовільною роботи Олександра Сухачова на посаді голови Державного бюро розслідувань та звільнення.

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