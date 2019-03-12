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В ГБР расследуют около 400 уголовных производств по фактам пыток

В ГБР расследуют около 400 уголовных производств по фактам пыток

Киев  •  УНН

 • 7338 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Около 4 тысяч уголовных производств, среди которых - 400 по фактам пыток и жестокого обращения, расследуют следователи Государственного бюро расследований. Об этом сообщила первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко во время выступления в Страсбурге, передает УНН.

Министерство юстиции Украины передает в ГБР материалы дел, которые были рассмотрены и выигранны в Европейском суде по правам человека. Далее следователи ГБР проводят досудебное расследование в отношении лиц, в результате действий или бездействия которых Европейским судом принято решение против Украины.

"В настоящее время в Государственное бюро расследований поступило более 100 таких обращений, по которым начато досудебное расследование. Впрочем, не менее важно - работать на упереждение. Государственное бюро расследований принимает меры по обеспечению своевременного и эффективного проведения расследования фактов пыток или жестокого обращения еще до того, как они становятся предметом рассмотрения Европейского суда по правам человека. Мы расследуем около 4000 уголовных производств, среди которых - 400 по фактам пыток и жестокого обращения", - сообщила Варченко.

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ГБР также сотрудничает с другими государственными органами для снижения уровня скрытности таких преступлений.

"Мы разработали проект инструкции о порядке взаимодействия по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию фактов пыток. В нем определяется механизм взаимодействия между Государственным бюро расследований и другими государственными и правоохранительными органами о немедленном и своевременного информирования ГБР о таких фактах", - сообщила Ольга Варченко.

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ГБР разрабатывает методику эффективного расследования фактов пыток или жестокого обращения, которая будет обязательной для использования при проведении расследований.

"Мы высоко оцениваем помощь Совета Европы в процессе становления Государственного бюро расследований и выполнения нами задач по противодействию преступлениям, связанным с пытками, и будем продолжать тесное сотрудничество с проектными мероприятиями Совета Европы", - отметила Варченко.

Напомним, в Государственном бюро расследований находится в производстве 28 уголовных производств по фактам возможных правонарушений работниками НАБУ.

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