Слідчі ДБР почали розслідувати можливі факти підкупу посадовців правоохоронних органів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування після оприлюднення журналістського розслідування щодо підкупу службових осіб правоохоронних органів. Про це повідомила перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко у Facebook, передає УНН.
"Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище - ред.), за матеріалами журналістського розслідування під назвою "За скільки зливали справи по оборонці Роль НАБУ, СБУ і прокуратури (таємна переписка, ч.4-5)", - написала Варченко.
Вона зазначила, що зі змісту журналістського розслідування вбачається, що група осіб за попередньою змовою веде розмову щодо можливої підготовки та передачу грошей у вигляді неправомірної вигоди службовим особам правоохоронних органів: Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, Національного антикорупційного бюро України за вирішення питання про непроведення досудового розслідування та непритягнення їх до кримінальної відповідальності за здійснення незаконних дії між ТОВ "Оптимаспецдеталь" та підприємствами державного концерну "Укроборонпром" під час укладання та виконання договорів з поставки військового обладнання на заводи групи державних оборонних компаній.
"У разі доведення вини, службовим особам правоохоронних органів за скоєне кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, а саме прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна", - додала Варченко.
За її словами, наразі триває досудове розслідування, спрямоване на повне, об’єктивне, всебічне та неупереджене дослідження всіх обставин вчинення злочину.
Як повідомляв УНН, прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган прокоментувала розслідування журналістів, заявивши, що звинувачення про хабарі в ГПУ не відповідають дійсності.
Раніше Національне антикорупційне бюро зареєстрували ще одне кримінальне провадження по фактах корупції в оборонці.
Нагадаємо, в оборонній сфері України з 2016 року до початку 2018 року виявили фінансові порушення на майже 90 млн грн.