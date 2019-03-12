Слідчі ДБР почали розслідувати можливі факти підкупу посадовців правоохоронних органів

ukru
22 березня, 17:51 • 86197 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 127395 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 106652 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 106401 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 96011 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 102760 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 152178 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168255 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154993 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 249589 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
44 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
7 постраждалих у Києві: міська влада повідомила про наслідки ворожої атаки

7 постраждалих у Києві: міська влада повідомила про наслідки ворожої атаки

23 березня, 00:39 • 21592 перегляди
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

23 березня, 03:11 • 38958 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 70218 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

04:43 • 23920 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

06:56 • 33728 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 166049 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 249590 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 212191 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 196903 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 163430 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 61338 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 57631 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 72847 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 53945 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 84638 перегляди
Актуальне
Слідчі ДБР почали розслідувати можливі факти підкупу посадовців правоохоронних органів

Слідчі ДБР почали розслідувати можливі факти підкупу посадовців правоохоронних органів

Київ • УНН

 • 6677 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування після оприлюднення журналістського розслідування щодо підкупу службових осіб правоохоронних органів. Про це повідомила перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко у Facebook, передає УНН.

"Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище - ред.), за матеріалами журналістського розслідування під назвою "За скільки зливали справи по оборонці Роль НАБУ, СБУ і прокуратури (таємна переписка, ч.4-5)", - написала Варченко.

Вона зазначила, що зі змісту журналістського розслідування вбачається, що група осіб за попередньою змовою веде розмову щодо можливої підготовки та передачу грошей у вигляді неправомірної вигоди службовим особам правоохоронних органів: Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, Національного антикорупційного бюро України за вирішення питання про непроведення досудового розслідування та непритягнення їх до кримінальної відповідальності за здійснення незаконних дії між ТОВ "Оптимаспецдеталь" та підприємствами державного концерну "Укроборонпром" під час укладання та виконання договорів з поставки військового обладнання на заводи групи державних оборонних компаній.

"У разі доведення вини, службовим особам правоохоронних органів за скоєне кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, а саме прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна", - додала Варченко.

За її словами, наразі триває досудове розслідування, спрямоване на повне, об’єктивне, всебічне та неупереджене дослідження всіх обставин вчинення злочину.

Як повідомляв УНН, прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган прокоментувала розслідування журналістів, заявивши, що звинувачення про хабарі в ГПУ не відповідають дійсності.

Раніше Національне антикорупційне бюро зареєстрували ще одне кримінальне провадження по фактах корупції в оборонці. 

Нагадаємо, в оборонній сфері України з 2016 року до початку 2018 року виявили фінансові порушення на майже 90 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,325.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,014.24