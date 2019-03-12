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Розмови про хабарі в ГПУ не відповідають дійсності - прес-секретар Генпрокурора

Розмови про хабарі в ГПУ не відповідають дійсності - прес-секретар Генпрокурора

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган прокоментувала розслідування журналістів Bihus.info, заявивши, що звинувачення про хабарі в ГПУ не відповідають дійсності. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Сарган у Facebook.

“У ГПУ розслідується лише одне провадження, в його рамках закон дає можливість прокуратурі розслідувати некорупційні злочини. Відповідно, було два напрямки розслідування. Перший — шахрайство. Цей епізод в суді з минулого, 2018 року. На лаві підсудних перебуває, зокрема, і співробітник СБУ, який згадується в розмовах із фігурантом розслідування — Рогозою. Другий — по несплаті податків. Оголошена підозра, стягнута чимала сума недоїмки до держбюджету”, — заявила Сарган.

Через це, пояснює Сарган, інформація про хабарі, яку у своєму розслідуванні згадують журналісти — не відповідає дійсності.

“Всі розмови про хабарі для закриття чи затягування справи з боку ГПУ не відповідають дійсності”, — пояснила прес-секретар Генпрокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Збитки від схем в “Укроборонпромі” становлять 1 млрд грн — НАБУ

Вона додала, що антикорупційна діяльність це підслідність НАБУ.

“Щодо корупційної складової, то розкрадання чи корупційні дії посадових осіб „Укроборонпрому“ — виключна підслідність НАБУ”, — резюмувала Сарган.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро зареєстрували ще одне кримінальне провадження по фактам корупції в оборонці.

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