Розмови про хабарі в ГПУ не відповідають дійсності - прес-секретар Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган прокоментувала розслідування журналістів Bihus.info, заявивши, що звинувачення про хабарі в ГПУ не відповідають дійсності. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Сарган у Facebook.
“У ГПУ розслідується лише одне провадження, в його рамках закон дає можливість прокуратурі розслідувати некорупційні злочини. Відповідно, було два напрямки розслідування. Перший — шахрайство. Цей епізод в суді з минулого, 2018 року. На лаві підсудних перебуває, зокрема, і співробітник СБУ, який згадується в розмовах із фігурантом розслідування — Рогозою. Другий — по несплаті податків. Оголошена підозра, стягнута чимала сума недоїмки до держбюджету”, — заявила Сарган.
Через це, пояснює Сарган, інформація про хабарі, яку у своєму розслідуванні згадують журналісти — не відповідає дійсності.
“Всі розмови про хабарі для закриття чи затягування справи з боку ГПУ не відповідають дійсності”, — пояснила прес-секретар Генпрокурора.
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Вона додала, що антикорупційна діяльність це підслідність НАБУ.
“Щодо корупційної складової, то розкрадання чи корупційні дії посадових осіб „Укроборонпрому“ — виключна підслідність НАБУ”, — резюмувала Сарган.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро зареєстрували ще одне кримінальне провадження по фактам корупції в оборонці.