Разговоры о взятках в ГПУ не соответствуют действительности - пресс-секретарь генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган прокомментировала расследования журналистов Bihus.info, заявив, что обвинения о взятках в ГПУ не соответствуют действительности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Сарган в Facebook.
"В ГПУ расследуется только одно производство, в его рамках закон дает возможность прокуратуре расследовать некоррупционные преступления. Соответственно, было два направления расследования. Первый - мошенничество. Этот эпизод в суде из прошлого, 2018 года. На скамье подсудимых находится, в частности, и сотрудник СБУ, который упоминается в разговорах с фигурантом расследования - Рогозой. Второй - по неуплате налогов. Объявленная подозрение, уже взималась немалая сумма недоимки в госбюджет", - заявила Сарган.
Поэтому, объясняет Сарган, информация о взятках, которую в своем расследовании вспоминают журналисты - не соответствует действительности.
"Все разговоры о взятках для закрытия или затягивание дела со стороны ГПУ не соответствуют действительности", - пояснила пресс-секретарь генпрокурора.
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Она добавила, что антикоррупционная деятельность это подследственность НАБУ.
"О коррупционной составляющей, то хищение или коррупционные действия должностных лиц "Укроборонпрома" - исключительная подследственность НАБУ", - резюмировала Сарган.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировали еще одно уголовное производство по фактам коррупции в оборонке.