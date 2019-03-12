Следователи ГБР начали расследовать возможные факты подкупа должностных лиц правоохранительных органов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование после обнародования журналистского расследования о подкупе должностных лиц правоохранительных органов. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook, передает УНН.
"Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение - ред.), по материалам журналистского расследования под названием "За сколько сливали дела по оборонке Роль НАБУ, СБУ и прокуратуры (тайная переписка, ч.4-5)", - написала Варченко.
Она отметила, что из содержания журналистского расследования следует, что группа лиц по предварительному сговору ведет разговор о возможной подготовке и передаче денег в виде неправомерной выгоды должностным лицам правоохранительных органов: Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины за решение вопроса о непроведении досудебного расследования и непривлечении их к уголовной ответственности за совершение незаконных действия между ООО "Оптимаспецдеталь" и предприятиями государственного концерна "Укроборонпром" при заключении и исполнении договоров по поставке военного оборудования на заводы группы государственных оборонных компаний.
"В случае доказательства вины, должностным лицам правоохранительных органов за совершенное уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 368 УК Украины, а именно принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества", - добавила Варченко.
По ее словам, сейчас идет досудебное расследование, направленное на полное, объективное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств совершения преступления.
Как сообщал УНН, пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган прокомментировала расследования журналистов, заявив, что обвинение о взятках в ГПУ не соответствуют действительности.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировали еще одно уголовное производство по фактам коррупции в оборонке.
Напомним, в оборонной сфере Украины с 2016 года до начала 2018 выявили финансовые нарушения почти 90 млн грн.