У ДБР розслідують близько 400 кримінальних проваджень за фактами катувань

КИЇВ. 12 березня. УНН. Близько 4 тисяч кримінальних проваджень, серед яких — 400 за фактами катування чи жорстокого поводження, розслідують слідчі Державного бюро розслідувань. Про це повідомила перший заступник Директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко під час виступу у Страсбурзі, передає УНН.