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У ДБР розслідують близько 400 кримінальних проваджень за фактами катувань

У ДБР розслідують близько 400 кримінальних проваджень за фактами катувань

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Близько 4 тисяч кримінальних проваджень, серед яких — 400 за фактами катування чи жорстокого поводження, розслідують слідчі Державного бюро розслідувань. Про це повідомила перший заступник Директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко під час виступу у Страсбурзі, передає УНН.

Міністерство юстиції України передає до ДБР матеріали справ, які були розглянуті та виграні у Європейському суді з прав людини. Далі слідчі ДБР проводять досудове розслідування щодо осіб, внаслідок дій або бездіяльності яких Європейським судом прийнято рішення проти України.

“На даний час до Державного бюро розслідувань надійшло понад 100 таких звернень, за якими розпочато досудове розслідування. Втім, не менш важливо — працювати на упередження. Державне бюро розслідувань вживає заходи щодо забезпечення своєчасного та ефективного проведення розслідування фактів катування чи жорстокого поводження ще до того, як вони стають предметом розгляду Європейського суду з прав людини. Ми розслідуємо близько 4000 кримінальних проваджень, серед яких — 400 за фактами катування чи жорстокого поводження”, — повідомила Варченко.

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ДБР також співпрацює з іншими державними органами задля зниження рівня прихованості таких злочинів.

“Ми розробили проект Інструкції про порядок взаємодії з виявлення, припинення, розкриття та розслідування фактів катувань. У ньому визначається механізм взаємодії між Державним бюро розслідувань та іншими державними та правоохоронними органами щодо негайного та своєчасного інформування ДБР про такі факти”, — повідомила Ольга Варченко.

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ДБР розробляє методику ефективного розслідування фактів катування чи неналежного поводження, яка буде обов’язковою для використання під час проведення розслідувань.

“Ми високо оцінюємо допомогу Ради Європи у процесі становлення Державного бюро розслідувань та виконання нами завдань з протидії злочинам, пов’язаним з катуванням, і будемо продовжувати тісну співпрацю з проектними заходами Ради Європи”, — наголосила Варченко.

Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань перебуває у провадженні 28 кримінальних проваджень за фактами можливих правопорушень працівниками НАБУ.

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