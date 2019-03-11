ДБР розслідує можливі факти катування у Бердянській колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Слідчі Мелітопольського територіального управління ДБР розслідують факти, викладені у заявах представників ГО "Альянс Української Єдності" щодо можливих катувань засуджених працівниками Бердянської виправної колонії №77. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДБР.
"26 лютого 2019 року слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 127 ч.2 (катування групою осіб), 365 ч.2 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), 364 ч.2 (зловживання владою або службовим становищем), 189 ч.2 (вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначено у повідомленні, слідчими ДБР перевіряються усі повідомлення заявників відносно конкретних осіб, що утримуються у пенітенціарній установі. Утім, в інтересах слідства отримана інформація наразі не підлягає розголошенню.
Додамо, нещодавно розголосу у ЗМІ набула ситуація, коли у колонії був нібито зґвалтований учасник АТО.
Раніше УНН повідомляв, що ДБР затримало прикордонників за вимагання хабара у колеги за мовчання.