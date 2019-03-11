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ГБР расследует возможные факты пыток в Бердянской колонии

ГБР расследует возможные факты пыток в Бердянской колонии

Киев  •  УНН

 • 6691 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Следователи Мелитопольского территориального управления ГБР расследуют факты, изложенные в заявлениях представителей ОО "Альянс Украинского Единства" о возможных пытках осужденных сотрудниками Бердянской исправительной колонии №77. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"26 февраля 2019 года следователи ГБР начали досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьями 127 ч.2 (пытки группой лиц), 365 ч.2 (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа), 364 ч.2 (злоупотребление властью или служебным положением), 189 ч.2 (вымогательство, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием своего служебного положения) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, следователями ГБР проверяются сообщения заявителей в отношении конкретных лиц, удерживаемых в пенитенциарном учреждении. При этом, в интересах следствия полученная информация пока не подлежит разглашению.

Добавим, недавно огласку в СМИ получила ситуация, когда в колонии был якобы изнасилован участник АТО.

Ранее УНН сообщал, что ГБР задержало пограничников за вымогательство взятки у коллеги за молчание.

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