ДБР затримало прикордонників за вимагання хабара у колеги за мовчання
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. На Закарпатті затримано прикордонників за вимагання 700 доларів США від свого колеги за нерозголошення нібито фактів його причетності до контрабанди тютюнових виробів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
"Затримано інспекторів прикордонної служби митного посту "Солотвино", які, за попередньою інформацією, вимагали від колеги 700 доларів США за нерозголошення фактів його причетності до контрабанди тютюнових виробів через державний кордон України, що не відповідають дійсності", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі теруправління ДБР, розташованого у Львові, за матеріалами співробітників відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ в Закарпатській області та працівників відділу внутрішньої безпеки Мукачівського прикордонного загону "Захід".
Прикордонників затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в отриманні та вимаганні неправомірної вигоди (частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України).
Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює військова прокуратура Ужгородського гарнізону.
Нагадаємо, ДБР спіймало на валютному хабарі закарпатського прикордонника.