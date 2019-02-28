ДБР затримало прикордонників за вимагання хабара у колеги за мовчання

КИЇВ. 28 лютого. УНН. На Закарпатті затримано прикордонників за вимагання 700 доларів США від свого колеги за нерозголошення нібито фактів його причетності до контрабанди тютюнових виробів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.