ДБР спіймало на валютному хабарі закарпатського прикордонника
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. На Закарпатті затримали інспектора прикордонної служби під час одержання неправомірної вигоди в сумі 1300 доларів США. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
"Слідчі теруправління ДБР, розташованого у Львові, за матеріалами УЗЕ НП у Закарпатській області та Управління внутрішньої безпеки Держприкордонслужби задокументували факт вимагання та одержання інспектором прикордонної служби Мукачівського прикордонного загону неправомірної вигоди у сумі 1300 доларів США", - повідомили у відомстві.
Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює військова прокуратура Західного регіону України.
За матеріалами слідства, інспектор отримав неправомірну вигоду від місцевого жителя за сприяння у переміщенні через державний кордон з України до Угорщини двох нелегальних мігрантів та партії цигарок.
Під час обшуку слідчі ДБР виявили та вилучили неправомірну вигоду. Інспектора прикордонної служби затримали.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, українців за тиждень з 12 по 19 лютого ловили на хабарах 12 разів.