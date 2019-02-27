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ГБР поймало на валютной взятке закарпатского пограничника

ГБР поймало на валютной взятке закарпатского пограничника

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. На Закарпатье задержали инспектора пограничной службы во время получения неправомерной выгоды в сумме 1300 долларов США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного во Львове, по материалам УЗЭ НП в Закарпатской области и Управления внутренней безопасности Госпогранслужбы задокументировали факт вымогательства и получения инспектором пограничной службы Мукачевского пограничного отряда неправомерной выгоды в сумме 1300 долларов США", - сообщили в ведомстве.

Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет военная прокуратура Западного региона Украины.

По материалам следствия, инспектор получил неправомерную выгоду от местного жителя за содействие в перемещении через государственную границу из Украины в Венгрию двух нелегальных мигрантов и партии сигарет.

Во время обыска следователи ГБР обнаружили и изъяли неправомерную выгоду. Инспектора пограничной службы задержали.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения.

Напомним, украинцев за неделю с 12 по 19 февраля ловили на взятках 12 раз.

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