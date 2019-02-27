ГБР поймало на валютной взятке закарпатского пограничника
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. На Закарпатье задержали инспектора пограничной службы во время получения неправомерной выгоды в сумме 1300 долларов США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"Следователи теруправления ГБР, расположенного во Львове, по материалам УЗЭ НП в Закарпатской области и Управления внутренней безопасности Госпогранслужбы задокументировали факт вымогательства и получения инспектором пограничной службы Мукачевского пограничного отряда неправомерной выгоды в сумме 1300 долларов США", - сообщили в ведомстве.
Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет военная прокуратура Западного региона Украины.
По материалам следствия, инспектор получил неправомерную выгоду от местного жителя за содействие в перемещении через государственную границу из Украины в Венгрию двух нелегальных мигрантов и партии сигарет.
Во время обыска следователи ГБР обнаружили и изъяли неправомерную выгоду. Инспектора пограничной службы задержали.
Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения.
Напомним, украинцев за неделю с 12 по 19 февраля ловили на взятках 12 раз.