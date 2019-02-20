Українців за тиждень ловили на хабарах 12 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Минулого тижня - з 12 по 19 лютого - прокуратура зафіксувала 12 фактів вимагання та отримання хабарів, що приблизно удвічі менше, ніж тижнем раніше. Про це повідомив у середу речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає УНН.
"Минулого тижня прокуратура зафіксувала 12 фактів вимагання та отримання неправомірної вигоди. Незаконно збагатитися бажали військові, поліцейські, чиновники та службовці виконавчої, міграційної, податкової та фіскальної служб, а також сільський голова. Розмір хабарів коливався від 10 тис. до 700 тис. грн", - повідомив він у Facebook.
Всього з початку року органи прокуратури задокументували 1473 факти хабарництва та інших корупційних злочинів. 411 обвинувальних актів скеровано до суду.
Нагадаємо, з 5 по 12 лютого в Україні зафіксовано "хабарний" рекорд - 27 випадків отримання неправомірної вигоди.