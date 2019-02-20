Українців за тиждень ловили на хабарах 12 разів

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Минулого тижня - з 12 по 19 лютого - прокуратура зафіксувала 12 фактів вимагання та отримання хабарів, що приблизно удвічі менше, ніж тижнем раніше. Про це повідомив у середу речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає УНН.