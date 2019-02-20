Украинцев за неделю ловили на взятках 12 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. На прошлой неделе - с 12 по 19 февраля - прокуратура зафиксировала 12 фактов вымогательства и получения взяток, что примерно вдвое меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщил в среду представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает УНН.
"На прошлой неделе прокуратура зафиксировала 12 фактов вымогательства и получения неправомерной выгоды. Незаконно обогатиться хотели военные, полицейские, чиновники и служащие исполнительной, миграционной, налоговой и фискальной служб, а также сельской голова. Размер взяток колебался от 10 тыс. до 700 тыс. грн" , - сообщил он в Facebook.
Всего с начала года органы прокуратуры задокументировали 1473 факта взяточничества и других коррупционных преступлений. 411 обвинительных актов направлены в суд.
Напомним, с 5 по 12 февраля в Украине зафиксировано "взяточный" рекорд - 27 случаев получения неправомерной выгоды.