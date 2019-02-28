ГБР задержало пограничников за вымогательство взятки у коллеги за молчание
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. На Закарпатье задержали пограничников за вымогательство 700 долларов США от своего коллеги за неразглашение якобы фактов его причастности к контрабанде табачных изделий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"Задержаны инспекторы пограничной службы таможенного поста "Солотвино", которые, по предварительной информации, требовали от коллеги 700 долларов США за неразглашение фактов его причастности к контрабанде табачных изделий через государственную границу Украины, не соответствующих действительности", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование в уголовном производстве проводят следователи теруправления ГБР, расположенного во Львове, по материалам сотрудников отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Закарпатской области и сотрудников отдела внутренней безопасности Мукачевского пограничного отряда "Запад".
Пограничников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в получении и вымогательстве неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).
Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет военная прокуратура Ужгородского гарнизона.
Напомним, ГБР поймало на валютной взятке закарпатского пограничника.