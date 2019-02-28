ГБР задержало пограничников за вымогательство взятки у коллеги за молчание

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 1333 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 30713 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 118133 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121333 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123712 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122158 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 153791 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117300 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141252 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145164 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ГБР задержало пограничников за вымогательство взятки у коллеги за молчание

ГБР задержало пограничников за вымогательство взятки у коллеги за молчание

Киев  •  УНН

 • 13346 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. На Закарпатье задержали пограничников за вымогательство 700 долларов США от своего коллеги за неразглашение якобы фактов его причастности к контрабанде табачных изделий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"Задержаны инспекторы пограничной службы таможенного поста "Солотвино", которые, по предварительной информации, требовали от коллеги 700 долларов США за неразглашение фактов его причастности к контрабанде табачных изделий через государственную границу Украины, не соответствующих действительности", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводят следователи теруправления ГБР, расположенного во Львове, по материалам сотрудников отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Закарпатской области и сотрудников отдела внутренней безопасности Мукачевского пограничного отряда "Запад".

Пограничников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в получении и вымогательстве неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет военная прокуратура Ужгородского гарнизона.

Напомним, ГБР поймало на валютной взятке закарпатского пограничника.

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