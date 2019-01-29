В ГБР расследуют 14 случаев пыток правоохранителями
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Следователи Государственного бюро расследований расследуют 14 случаев пыток со стороны правоохранителей. Об этом во время брифинга в Киеве заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.
"Правоохранители - это самая многочисленная категория подследственных лиц - сотни, тысячи людей. Именно поэтому, ожидаемо, что они фигурируют в большинстве производств ", - сказал Труба.
По его словам, в ГБР 503 производства, которые касаются превышения власти и служебных полномочий правоохранителями.
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"Отдельно хочу обратить внимание на два вида уголовных производств, которые расследуются следователями ГБР. Первое - превышение служебных полномочий, которое сопровождается насилием или угрозами применения насилия, оружия или других средств или применения мучительной действия при отсутствии признаков пыток ", - отметил глава Бюро.
По его словам, соответствующие производств - 245.
"Второе - расследование пыток. Таких производств 14. Это сложные преступления, которые не могут быть быстро раскрыты", - добавил Труба.
Напомним, Государственное бюро расследований направило в суд обвинительные акты в 150 уголовных производствах, из которых 142 касаются военных преступлений.