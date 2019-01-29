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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 84855 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103685 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 136542 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132409 просмотра

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Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126509 просмотра

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7 марта, 08:52 • 164659 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117955 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141538 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145349 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В ГБР расследуют 14 случаев пыток правоохранителями

В ГБР расследуют 14 случаев пыток правоохранителями

Киев  •  УНН

 • 10740 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Следователи Государственного бюро расследований расследуют 14 случаев пыток со стороны правоохранителей. Об этом во время брифинга в Киеве заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.

"Правоохранители - это самая многочисленная категория подследственных лиц - сотни, тысячи людей. Именно поэтому, ожидаемо, что они фигурируют в большинстве производств ", - сказал Труба.

По его словам, в ГБР 503 производства, которые касаются превышения власти и служебных полномочий правоохранителями.

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"Отдельно хочу обратить внимание на два вида уголовных производств, которые расследуются следователями ГБР. Первое - превышение служебных полномочий, которое сопровождается насилием или угрозами применения насилия, оружия или других средств или применения мучительной действия при отсутствии признаков пыток ", - отметил глава Бюро.

По его словам, соответствующие производств - 245.

"Второе - расследование пыток. Таких производств 14. Это сложные преступления, которые не могут быть быстро раскрыты", - добавил Труба.

Напомним, Государственное бюро расследований направило в суд обвинительные акты в 150 уголовных производствах, из которых 142 касаются военных преступлений.

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