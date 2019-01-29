У ДБР розслідують 14 випадків катувань правоохоронцями

“Правоохоронці — це найчисельніша категорія підслідних осіб — сотні, тисячі людей. Саме тому, очікувано, що вони фігурують у більшості проваджень”, — сказав Труба.

За його словами, у ДБР 503 провадження, які стосуються перевищення влади та службових повноважень правоохоронцями.

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“Окремо хочу звернути увагу на два види кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими ДБР. Перше — перевищення службових повноважень, яке супроводжується насильством або погрозами застосування насильства, зброї чи інших засобів або застосування болісної дії за відсутності ознак катування”, — зазначив глава Бюро.

За його словами, відповідних проваджень — 245.

“Друге — розслідування катувань. Таких проваджень 14. Це складні злочини, які не можуть бути швидко розкриті”, — додав Труба.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальні акти у 150 кримінальних провадженнях, з яких 142 стосуються військових злочинів.