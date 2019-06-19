В ГБР подтвердили, что открыли уже пять производств относительно Порошенко

"Действительно, в ГБР поступило заявление Портнова, уже пятое, содержание которого сообщает, что должностные лица, которые занимали особое положение в органах государственной власти Украины совершали действия, направленные на захват государственной власти при внесении представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде. Начато досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренное частью 1 ст.109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной в лады - ред.), ч.2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением - ред.) и ч. 1 ст.366 (служебный подлог - ред.) УК", - отметили в пресс-службе.

При этом в Бюро добавили, что сейчас проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования.

Напомним, Государственное бюро расследований начало пятой уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и спикера ВРУ Андрей Парубий.