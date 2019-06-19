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У ДБР підтвердили, що відкрили вже п’ять проваджень щодо Порошенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Державне бюро розслідувань розпочало вже п’ять кримінальних проваджень щодо п’ятого президента України Петра Порошенка по заявах колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДБР.

У ДБР підтвердили, що відкрили вже п’ять проваджень щодо Порошенка

"Дійсно, до ДБР надійшла заява Портнова, вже п’ята, зміст якої вбачає, що посадові особи, які займали особливе становище в органах державної влади України чинили дії, спрямовані на захоплення державної влади при внесення подання на призначення прем'єр-міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді. Розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачене частиною 1 ст.109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади – ред.), ч.2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем - ред.) і ч. 1 ст.366 (службове підроблення – ред.) ККУ", - зазначили в прес-службі.

При цьому в Бюро додали, що наразі проводяться слідчі дії в межах досудового розслідування.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань почало п'яте кримінальне провадження стосовно п’ятого президента України Петра Порошенко і спікера ВРУ Андрія Парубія.

Українські Національні Новини

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