У ДБР підтвердили, що відкрили вже п’ять проваджень щодо Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Державне бюро розслідувань розпочало вже п’ять кримінальних проваджень щодо п’ятого президента України Петра Порошенка по заявах колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДБР.
"Дійсно, до ДБР надійшла заява Портнова, вже п’ята, зміст якої вбачає, що посадові особи, які займали особливе становище в органах державної влади України чинили дії, спрямовані на захоплення державної влади при внесення подання на призначення прем'єр-міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді. Розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачене частиною 1 ст.109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади – ред.), ч.2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем - ред.) і ч. 1 ст.366 (службове підроблення – ред.) ККУ", - зазначили в прес-службі.
При цьому в Бюро додали, що наразі проводяться слідчі дії в межах досудового розслідування.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань почало п'яте кримінальне провадження стосовно п’ятого президента України Петра Порошенко і спікера ВРУ Андрія Парубія.