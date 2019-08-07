В Дании произошел взрыв у здания налоговой службы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Копенгагене вечером 6 августа произошел взрыв у входа в здание Налогового управления в районе Естеборо. Об этом сообщает телеканал DR, пишет УНН.
Взрыв произошел около 22:00 по местному времени. Никто не пострадал, поврежден фасад здания, офисы практически не повреждены, передает телеканал.
Полиции пока неизвестно, кто стал организатором взрыва. Главный инспектор полиции Копенгагена Йорген Берген Сков отметил, что уже идет масштабное расследование. Сотрудникам налогового департамента разрешили работать из дома.
В конце июня произошел взрыв в одной из квартир в центре Линчепинга на юге Швеции. В результате пострадали 25 человек. Из-за взрыва обрушился балкон и были выбиты несколько окон.
Как сообщал УНН, в столице Таиланда в дни проведения саммита АСЕАН — произошли шесть взрывов.