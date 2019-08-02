В столиці Таїланду у дні проведення саміту АСЕАН - сталися шість вибухів

Згідно з повідомленнями поліції, близько 7:00 один вибух стався відразу в центрі міста, інший — на приміській дорозі, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані поліції. Ще два вибухи прогриміли біля станції наземного метро BTS в районі Чонг Нонсо, а один — на вулиці Чаенг Ваттана, де розташований комплекс урядових будівель, вказує The Bangkok Post. Поліція частково обмежила виходи з метро в цьому районі.

Як повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника поліції, в цілому вибухнуло шість бомб. Сьому вдалося виявити до того, як вона спрацювала. Представник поліції також повідомив, що бомби в Чонг Нонсо вибухнули за таймером.

В цілому від вибухів постраждали чотири людини, повідомляє Bloomberg з посиланням на представника медичного центру Erawan Medical Center. У медустанові повідомили, що травми у всіх не дуже серйозні. За даними ЗМІ, це три співробітниці муніципальних служб, які прибирали на дорогах сміття, і охоронець.

Як уточнюють ЗМІ, район Прато Нам розташований в безпосередній близькості від конгрес-центру в готелі Centara Grand, де на цьому тижні проходять міністерські зустрічі країн — членів і партнерів Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Участь у заході беруть в тому числі делегації з Росії, Китаю і США. Жодна з бомб не становила загрози учасникам саміту, зазначає Bloomberg.

Нагадуємо, у Стамбулі виникла паніка через серію вибухів.