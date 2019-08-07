У Данії стався вибух біля будівлі податкової служби

Вибух стався близько 22:00 за місцевим часом. Ніхто не постраждав, пошкоджено фасад будівлі, офіси практично не пошкоджені, передає телеканал.

Поліції поки невідомо, хто став організатором вибуху. Головний інспектор поліції Копенгагена Йорген Берген Сков зазначив, що вже йде масштабне розслідування. Співробітникам податкового департаменту дозволили працювати з дому.

В кінці червня стався вибух в одній з квартир в центрі Лінчепінга на півдні Швеції. В результаті постраждали 25 осіб. Через вибух обвалився балкон і були вибиті декілька вікон.

Як повідомляв УНН, в столиці Таїланду у дні проведення саміту АСЕАН — сталися шість вибухів.