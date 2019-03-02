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В Дагестане сгорели около 30 зданий, более 20 человек остались без жилья

В Дагестане сгорели около 30 зданий, более 20 человек остались без жилья

Киев  •  УНН

 • 11900 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Около 30 домов и хозяйственных построек сгорели в селе Тисси-Ахитли, что в Дагестане (субъект РФ). Без жилья осталось более 20 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 23:45 (Киев) сгорело 17 жилых домов, 14 хозяйственных построек - сараи, сенохранилищ. Никто не пострадал. Скот тоже по сути не пострадал, вывели", - сказал глава республики Владимир Васильев.

В частности, сообщается, что жилье в результате пожара в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана потеряли 14 взрослых и восемь детей.

"Без жилья остались 14 взрослых и восемь детей", - говорится в издании.

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В настоящее время пожар ликвидирован. Никто не пострадал.

Село расположено в Цумадинском районе, который считается высокогорным и труднодоступным, находится на высоте около 3 тысяч метров. В селе Тисси-Ахитли проживают около 300 человек.

Как сообщал УНН, российское судно загорелось после того, как протаранил мост в Корее.

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