Російське судно загорілось після того, як протаранило міст в Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Пожежа сталася на російському риболовецькому судні "Залив Ольга", що стоїть на ремонті на заводі в порту Пусан (Південна Корея), постраждалих і забруднення навколишнього середовища немає. Про це повідомили російському агентству ТАСС в п'ятницю в Морському рятувально-координаційному центрі (МРКЦ), передає УНН.
"28 лютого о 15:20 владивостокського часу (7:20 Київ) на риболовецькому судні "Залив Ольга", прапор Росія, порт приписки Владивосток... в одному з приміщень надбудови сталася пожежа", - повідомили в МРКЦ.
Там уточнили, що загиблих і постраждалих, забруднення навколишнього середовища в результаті пожежі також немає. Уточнюється наявність і характер пошкоджень, проводиться розслідування причин спалаху.
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Як повідомляв УНН, в четвер у місті Пусан стався інцидент з російським судном. Вантажне судно Seagrand, що слідувало під російським прапором, врізалося в міст. Судно і міст отримали пошкодження. ЗМІ повідомили, що капітан судна знаходився в алкогольному сп'яніні.