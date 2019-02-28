Російське судно з п'яним капітаном врізалося в міст в Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Російське вантажне судно "SEAGRAND" врізалося в міст корейського портового міста Пусані, завдавши серйозної шкоди інфраструктурі, передає УНН з посиланням на Maritime Bulletin.
Так, повідомляється, що рух по мосту було перекрито.
Стан і місцезнаходження судна поки невідомі.
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Судно, за інформацією ЗМІ, прямувало до Владивостока. На борту знаходився вантаж - сталеві рулони, після відвантаження сталевих труб.
"Поліція знайшла капітана в стані алкогольного сп'яніння. SEAGRAND, за повідомленнями, зв'язався з причальним круїзним судном до удару моста", - йдеться в повідомленні видання.
Вантажне судно SEAGRAND, ІМО 8520202, збудоване в 1986 році, йшло під прапором Росії.
Нагадаємо, плавкран пошкодив Керченський міст.