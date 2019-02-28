Российское судно с пьяным капитаном врезалось в мост в Корее
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Российское грузовое судно “SEAGRAND” врезалось в мост в корейском портовом городе Пусане, нанеся серьезный ущерб инфраструктуре, передаёт УНН со ссылкой на Maritime Bulletin.
Так, сообщается, что движение по мосту было перекрыто.
Состояние и местонахождение судна пока неизвестны.
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Судно, по информации СМИ, направлялось во Владивосток. На борту находился груз — стальные рулоны, после отгрузки стальных труб.
“Полиция нашла капитана в состоянии алкогольного опьянения. SEAGRAND, по сообщениям, связался с причальным круизным судном до удара моста”, — говорится в сообщении издания.
Грузовое судно SEAGRAND, ИМО 8520202, построеное в 1986 году, шло под флагом России.
Напомним, плавкран повредил Керченский мост.