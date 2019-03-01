Российское судно загорелось после того, как протаранило мост в Корее
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Пожар произошел на российском рыболовном судне "Залив Ольга", что стоит на ремонте на заводе в порту Пусан (Южная Корея), пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Об этом сообщили российскому агентству ТАСС в пятницу в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ), передает УНН.
"28 февраля в 15:20 владивостокского времени (7:20 Киев) на рыболовном судне "Залив Ольга", флаг Россия, порт приписки Владивосток... в одном из помещений надстройки произошел пожар", - сообщили в МСКЦ.
Там уточнили, что погибших и пострадавших, загрязнения окружающей среды в результате пожара также нет. Уточняется наличие и характер повреждений, проводится расследование причин возгорания.
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Как сообщал УНН, в четверг в городе Пусан произошел инцидент с российским судном. Грузовое судно Seagrand, что следовало под российским флагом врезалось в мост. Судно и городов получили повреждения. СМИ сообщили, что капитан судна находился в алкогольном опьянений.