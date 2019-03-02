У Дагестані згоріли близько 30 будівель, понад 20 осіб залишились без житла

КИЇВ. 2 березня. УНН. Близько 30 будинків і господарських будівель згоріли у селі Тіссі-Ахітлі, що у Дагестані (суб'єкт РФ). Без житла залишилось понад 20 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.