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У Дагестані згоріли близько 30 будівель, понад 20 осіб залишились без житла

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Близько 30 будинків і господарських будівель згоріли у селі Тіссі-Ахітлі, що у Дагестані (суб'єкт РФ). Без житла залишилось понад 20 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС. 

“Станом на 23:45 (Київ) згоріло 17 житлових будинків, 14 господарських споруд — сараї, сіносховищі. Ніхто не постраждав. Худоба теж по суті не постраждала, вивели”, — сказав глава республіки Володимир Васильєв.

Зокрема, повідомляється, що житло в результаті пожежі в селі Тіссі-Ахітлі Цумадінського району Дагестану втратили 14 дорослих і вісім дітей.

“Без житла залишилися 14 дорослих і вісім дітей”, — йдеться у виданні.

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Наразі пожежу ліквідовано. Ніхто не постраждав.

Село розташоване в Цумадінському районі, який вважається високогірним і важкодоступним, знаходиться на висоті близько 3 тисячі метрів. У селі Тіссі-Ахітлі проживають близько 300 осіб.

Як повідомляв УНН, російське судно загорілось після того, як протаранило міст в Кореї.

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