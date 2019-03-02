У Дагестані згоріли близько 30 будівель, понад 20 осіб залишились без житла
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Близько 30 будинків і господарських будівель згоріли у селі Тіссі-Ахітлі, що у Дагестані (суб'єкт РФ). Без житла залишилось понад 20 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
“Станом на 23:45 (Київ) згоріло 17 житлових будинків, 14 господарських споруд — сараї, сіносховищі. Ніхто не постраждав. Худоба теж по суті не постраждала, вивели”, — сказав глава республіки Володимир Васильєв.
Зокрема, повідомляється, що житло в результаті пожежі в селі Тіссі-Ахітлі Цумадінського району Дагестану втратили 14 дорослих і вісім дітей.
“Без житла залишилися 14 дорослих і вісім дітей”, — йдеться у виданні.
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Наразі пожежу ліквідовано. Ніхто не постраждав.
Село розташоване в Цумадінському районі, який вважається високогірним і важкодоступним, знаходиться на висоті близько 3 тисячі метрів. У селі Тіссі-Ахітлі проживають близько 300 осіб.
Як повідомляв УНН, російське судно загорілось після того, як протаранило міст в Кореї.