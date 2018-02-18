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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 69267 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 85054 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 87755 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109225 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100958 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104796 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Дагестане убит мужчина, застреливший 4 людей возле церкви

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Пять человек погибли и столько же пострадали во время стрельбы около церкви в дагестанском городе Кизляр, сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

"По информации на данный момент 5 погибших (включая стрелявшего), 5 раненых доставлены в Кизлярскую ЦГБ. Туда же выехала бригада специалистов Дагестанского центра медицины катастроф", - говорится в сообщении.

В МВД республики сообщили, что среди раненых есть сотрудник Росгвардии.

"В Кизляре неизвестный выстрелами из охотничьего ружья причинил смертельное ранение четырем женщинам. Также получили ранения местная жительница, сотрудники полиции и Росгвардии. Ответным огнем сотрудниками полиции и Росгвардии преступник был уничтожен", - сказал собеседник агентства.

Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Все пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу, на место выехали специалисты медицины катастроф, здесь же работает психолог Минздрава.

Напомним, в Харьковской области мужчина, к которому по вызову приехала бригада "скорой помощи", из ружья обстрелял их автомобиль.

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