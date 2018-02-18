В Дагестане убит мужчина, застреливший 4 людей возле церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Пять человек погибли и столько же пострадали во время стрельбы около церкви в дагестанском городе Кизляр, сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
"По информации на данный момент 5 погибших (включая стрелявшего), 5 раненых доставлены в Кизлярскую ЦГБ. Туда же выехала бригада специалистов Дагестанского центра медицины катастроф", - говорится в сообщении.
В МВД республики сообщили, что среди раненых есть сотрудник Росгвардии.
"В Кизляре неизвестный выстрелами из охотничьего ружья причинил смертельное ранение четырем женщинам. Также получили ранения местная жительница, сотрудники полиции и Росгвардии. Ответным огнем сотрудниками полиции и Росгвардии преступник был уничтожен", - сказал собеседник агентства.
Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Все пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу, на место выехали специалисты медицины катастроф, здесь же работает психолог Минздрава.
Напомним, в Харьковской области мужчина, к которому по вызову приехала бригада "скорой помощи", из ружья обстрелял их автомобиль.