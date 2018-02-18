У Дагестані вбито чоловіка, який застрелив 4 людей біля церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. П'ятеро людей загинули і стільки ж постраждали під час стрілянини біля церкви в дагестанському місті Кизляр, повідомили в неділю в прес-службі регіонального міністерства охорони здоров'я. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
"За інформацією на даний момент 5 загиблих (включаючи того, хто стріляв), 5 поранених доставлені в Кизлярському ЦМЛ. Туди ж виїхала бригада фахівців Дагестанського центру медицини катастроф", - йдеться в повідомленні.
У МВС республіки повідомили, що серед поранених є співробітник Росгвардіі.
"У Кизлярі невідомий пострілами з мисливської рушниці заподіяв смертельне поранення чотирьом жінкам. Також отримали поранення місцева жителька, співробітники поліції і Росгвардіі. Вогнем співробітниками поліції і Росгвардіі злочинець був знищений", - сказав співрозмовник агентства.
Стан постраждалих оцінюється як середньої тяжкості. Всі постраждалі доставлені в центральну міську лікарню, на місце виїхали фахівці медицини катастроф, тут же працює психолог МОЗ.
Нагадаємо, в Харківській області чоловік, до якого за викликом приїхала бригада "швидкої допомоги", з рушниці обстріляв їх автомобіль.