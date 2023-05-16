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В Черном море возросло количество вражеских ракетоносителей: суммарный залп, с использованным ночью ракетами, составляет до 15 "Калибров"

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Враг увеличил количество вражеских ракетоносителей, с учетом использованных за ночь ракет, общий суммарный залп "Калибров" составляет 15 ракет. При этом в течение ночи количество кораблей в Черном и Азовском морях оккупанты уменьшили до 9 единиц. Об этом сообщил Владислав Назаров, спикер оперативного командования "Юг" в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Корабельную группировку, в Черном и Азовском морях, враг в течение ночи уменьшил до 9 единиц, одновременно нарастив количество ракетоносителей.

К ночной ракетной атаке подключились фрегат и малый ракетный корабль в Черном море, мрк в Азовском – также был задействован. С учетом использованных за ночь ракет, общий суммарный залп "Калибров" сейчас составляет 15 ракет", - говорится в сообщении.

Дополнение

Также Назаров отметил, что 4 ракеты "Калибр", которые "враг направил через нашу зону ответственности в глубь Украины, были уничтожены силами противовоздушной обороны над Николаевщиной". Остальные 5 также были успешно ликвидированы в других регионах, сообщил он.

Спикер ОК "Юг" также добавил, что уровень ракетной угрозы остается достаточно высоким.

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