У Чорному морі зросла кількість ворожих ракетоносіїв: сумарний залп, з використаним вночі ракетами, становить до 15 "Калібрів"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Ворог збільшив кількість ворожих ракетоносіїв, з урахуванням використаних за ніч ракет, загальний сумарний залп "Калібрів" складає 15 ракет. При цьому протягом ночі кількість кораблів в Чорному та Азовському морях окупанти зменшили до 9 одиниць. Про це повідомив Владислав Назаров, спікер оперативного командування "Південь" у Telegram, пише УНН.
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"Корабельне угруповання, в Чорному і Азовському морях, ворог протягом ночі зменшив до 9 одиниць, водночас наростивши кількість ракетоносіїв.
До нічної ракетної атаки підключилися фрегат і малий ракетний корабель в Чорному морі, мрк в Азовському – також був задіяний. З урахуванням використаних за ніч ракет, загальний сумарний залп "Калібрів" наразі складає 15 ракет", - йдеться у повідомленні.
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Також Назаров зазначив, що 4 ракети "Калібр", які "ворог спрямував через нашу зону відповідальності в глиб України, були знищені силами протиповітряної оборони над Миколаївщиною". Решта 5 також були успішно ліквідовані в інших регіонах, повідомив він.
Спікер ОК "Південь" також додав, що рівень ракетної загрози залишається досить високим.
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