В Черном море начались учения НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Черном море вблизи Румынии стартовали военно-морские учения НАТО “Poseidon 19”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВМС Румынии.
“Более 1100 солдат примут участие в первых многонациональных учениях, организованных военно-морскими силами Румынии в 2019 году под названием „Посейдон 19“, которые пройдут с 1 по 8 марта в районах румынских территориальных вод и в международных водах на западной стороне Черного моря”, — идется в сообщении.
В учениях примут участие 10 румынских военных кораблей, а так же четырьмя иностранными военными кораблями из Болгарии, Германии, Испании и Турции, двумя быстроходными дайверами. Воздушные последовательности учений будут предоставлены вертолетом Puma Naval, двумя МиГ-21 LanceR и двумя F-16 ВВС Румынии.
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Основная цель учений — укрепление взаимодействия между судами и экипажами, участвующими в многонациональном контексте, и сертификация возможностей румынского флота, предоставленных НАТО в предстоящий период.
“Незаконная аннексия Крымского полуострова Российской Федерацией в 2014 году, замороженные конфликты в Приднестровье и Грузии, напряженная ситуация на востоке Украины и в районе Азовского моря — факторы, порождающие нестабильность в восточной близости Европейского Союза и НАТО. Одной из мер безопасности для союзников в Черноморском регионе является усиление военно-морского присутствия в морском бассейне”, — добавили в ведомстве.
Напомним, Украина и Грузия обсудили сотрудничество с союзниками по НАТО относительно безопасности в Черноморском регионе.