Дев'ять країн НАТО висловили стурбованість напруженістю на Азові

"Ми як і раніше особливо стурбовані конфліктом на сході України і недавньою напруженістю в Азовському і Чорному морях, викликаною незаконною анексією Криму і нарощуванням військової міці. Це ще один прояв ігнорування Росією міжнародного права, її конфронтаційної моделі поведінки і використання військових, а також невійськових дій, таких як будівництво моста через Керченську протоку, для досягнення своїх геополітичних цілей. Все це вимагає від Альянсу ще більш послідовного та стратегічного підходу", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, саміт глав держав Бухарестської дев'ятки (B9) відбувся у словацькому місті Кошице 28 лютого.