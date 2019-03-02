Дев'ять країн НАТО висловили стурбованість напруженістю на Азові
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Бухарестська дев'ятка (B9) країн східного флангу НАТО - лідери Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини - висловили стурбованість напруженістю в Азовському і Чорному морях, викликаної незаконною анексією Криму і нарощуванням військової міці, передає УНН з посиланням на заяву за результатами саміту в словацькому місті Кошице.
"Ми як і раніше особливо стурбовані конфліктом на сході України і недавньою напруженістю в Азовському і Чорному морях, викликаною незаконною анексією Криму і нарощуванням військової міці. Це ще один прояв ігнорування Росією міжнародного права, її конфронтаційної моделі поведінки і використання військових, а також невійськових дій, таких як будівництво моста через Керченську протоку, для досягнення своїх геополітичних цілей. Все це вимагає від Альянсу ще більш послідовного та стратегічного підходу", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, саміт глав держав Бухарестської дев'ятки (B9) відбувся у словацькому місті Кошице 28 лютого.