Девять стран НАТО выразили обеспокоенность напряженностью на Азове

"Мы по-прежнему особенно обеспокоены продолжающимся конфликтом на востоке Украины и недавней напряженностью в Азовском и Черном морях, вызванной незаконной аннексией Крыма и наращиванием военной мощи. Это еще одно проявление игнорирования Россией международного права, ее конфронтационной модели поведения и использования военных, а также невоенных действий, таких как строительство моста через Керченский пролив, для достижения своих геополитических целей. Все это требует от Альянса еще более последовательного и стратегического подхода", - говорится в заявлении.

Напомним, саммит глав государств Бухарестской девятки (B9) состоялся в словацком городе Кошице 28 февраля.