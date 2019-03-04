У Чорному морі розпочалися навчання НАТО

"Понад 1100 солдатів візьмуть участь у перших багатонаціональних навчаннях, організованих військово-морськими силами Румунії в 2019 році під назвою Poseidon 19, які пройдуть з 1 по 8 березня в районах румунських територіальних вод і в міжнародних водах на західній стороні Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

У навчаннях візьмуть участь 10 румунських військових кораблів, а так же чотирма іноземними військовими кораблями з Болгарії, Німеччини, Іспанії та Туреччини, двома швидкохідними дайверами. Повітряні послідовності навчань будуть надані вертольотом Puma Naval, двома МіГ-21 LanceR і двома F-16 ВПС Румунії.

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Основна мета навчань - зміцнення взаємодії між судами та екіпажами, які беруть участь в багатонаціональному контексті, і сертифікація можливостей румунського флоту, наданих НАТО в майбутній період.

"Незаконна анексія Кримського півострова Російською Федерацією в 2014 році, заморожені конфлікти в Придністров'ї та Грузії, напружена ситуація на сході України і в районі Азовського моря - фактори, які породжують нестабільність в східній близькості Європейського Союзу і НАТО. Одним із заходів безпеки для союзників в Чорноморському регіоні є посилення військово-морської присутності в морському басейні", - додали у відомстві.

Нагадаємо, Україна і Грузія обговорили співпрацю з союзниками по НАТО щодо безпеки в Чорноморському регіоні.