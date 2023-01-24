В Черном море стало больше вражеских ракетоносителей

Детали

По данным спикера ОК "Юг", в Черном море находится 11 вражеских кораблей, среди них, в частности, 3 надводных и 1 подводный носители "Калибров". Общий залп ракет может составлять 28.

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23 января сообщалось, что в Черном море находятся три российских корабля-носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп составлял около 24 ракет.