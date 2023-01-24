В Черном море стало больше вражеских ракетоносителей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В корабельной группировке вражеского флота в Черном море увеличено количество ракетоносителей. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров в Telegram, передает УНН.
Детали
По данным спикера ОК "Юг", в Черном море находится 11 вражеских кораблей, среди них, в частности, 3 надводных и 1 подводный носители "Калибров". Общий залп ракет может составлять 28.
Дополнение
23 января сообщалось, что в Черном море находятся три российских корабля-носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп составлял около 24 ракет.