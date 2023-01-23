росія тримає в Чорному морі три ракетоносії 24 "Калібрів"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Чорному морі перебувають три російських кораблі-носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 24 ракет. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Військово-морських сил ЗС України.
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"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 24 ракети. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Речник ОК "Південь" Владислав Назаров у Telegram зауважує, що "штормова погода триває і це сприятиме підвищенню мінної загрози у прибережних водах і територіях". Він закликав утриматися від відвідування узбережжя і купань у заборонених місцях.
Також в Середземному морі, як вказує ВМС ЗСУ, – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.
Доповнення
22 січня повідомлялося, що росія тримає в Чорному морі чотири ракетоносії 32 "Калібрів".