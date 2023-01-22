росія тримає в Чорному морі чотири ракетоносії 32 "Калібрів"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Чорному морі перебувають чотири російських носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 32 ракет. Про це повідомляє УНН з посиланням на Військово-Морські Сили ЗС України.
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«В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких 4 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 32 ракет», - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі. В Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.
Зазначається, що за добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
· до Азовського моря – 34 суден, з них 6 суден рухалось з протоки Босфор;
· до Чорного моря – 26 суден, з них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
«рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомляла, що російські окупанти активізували розвідку безпілотниками, що може свідчити про підготовку армії рф до чергового ракетного удару.