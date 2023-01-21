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рф може готуватися до нових ракетних ударів - Гуменюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Російські окупанти активізували розвідку безпілотниками, що може свідчити про підготовку армії рф до чергового ракетного удару. Про це заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.

рф може готуватися до нових ракетних ударів - Гуменюк

Цитата

“Взагалі вони проводять її (розвідку - ред.) досить системно. І ми фіксуємо і заземляємо всі ці літальні апарати. Але все ж таки спостерігаємо певну активність. Зокрема, у той проміжок часу, коли вони готуються. Так скажемо, ми оцінюємо цей момент, що вони готуються до проведення якихось ракетних ударів, коли вони збирають інформацію для того, щоб розуміти, що і куди влучити”, - розповіла Гуменюк.

Деталі

За словами Гуменюк, окупантів цікавлять об’єкти критичної інфраструктури, але "більшість уваги сконцентрована, звісно, таких дронів на військових об’єктах, зокрема і засобах ППО, які вони намагаються вишукати для того, щоб в одній з хвиль атак їх “заглушити” для того, щоб атака для них була результативною".

Тим часом, за даними ВМС ЗСУ, у Чорному морі на бойовому чергуванні наразі перебуває до 11 ворожих кораблів, з яких 5 носіїв крилатих ракет "калібр", з загальним залпом у 36 ракет. На це ж вказала і Гуменюк, зазначивши, що трохи поменшало ракетоносіїв, адже вчора їх було 6. 

"Один підводний човен зайшов у пункт базування, що може свідчити про багато чого: або про проблеми, або про реагування на шторм, або про переспорядження, - вказала Гуменюк. - Тому що певну картину ми ще не могли ідентифікувати, з того моменту, як вони відстрілялися минулої ракетної атаки".

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