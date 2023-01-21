рф может готовиться к новым ракетным ударам - Гуменюк

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“Вообще они проводят ее (разведку - ред.) достаточно системно. И мы фиксируем и заземляем все эти летательные аппараты. Но все же наблюдаем определенную активность. В частности, в тот промежуток времени, когда они готовятся. Так скажем, мы оцениваем этот момент, что они готовятся к проведению каких-то ракетных ударов, когда они собирают информацию для того, чтобы понимать, что и куда попасть”, - рассказала Гуменюк.

Детали

По словам Гуменюк, оккупантов интересуют объекты критической инфраструктуры, но "большинство внимания сконцентрировано, конечно, таких дронов на военных объектах, в том числе и средствах ПВО, которые они пытаются выискать для того, чтобы в одной из волн атак их “заглушить” для того, чтобы атака для них была результативной".

Между тем, по данным ВМС ВСУ, в Черном море на боевом дежурстве сейчас находится до 11 вражеских кораблей, из которых 5 носителей крылатых ракет "калибр", с общим залпом в 36 ракет. На это же указала и Гуменюк, отметив, что немного уменьшилось количество ракетоносителей, ведь вчера их было 6.

"Одна подводная лодка зашла в пункт базирования, что может свидетельствовать много о чем: или о проблемах, или о реагировании на шторм, или о переназначении, - указала Гуменюк. - Потому что определенную картину мы еще не могли идентифицировать, с того момента, как они отстрелялись в прошлой ракетной атаке".