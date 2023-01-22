россия держит в Черном море четыре ракетоносителя 32 "Калибров"

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«В Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, среди которых 4 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 32 ракет», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля. В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

Отмечается, что за сутки, в интересах рф, проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

· в Азовское море – 34 судна, из них 6 судов двигалось из пролива Босфор;

· в Черное море – 26 судов, из них 9 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор;

«рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря», - говорится в сообщении.

Дополнение

Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщала, что российские оккупанты активизировали разведку беспилотниками, что может свидетельствовать о подготовке армии рф к очередному ракетному удару.