россия держит в Черном море три ракетоносителя 24 "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Черном море находятся три российских корабля-носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 24 ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Военно-морских сил ВС Украины.
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"В Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 24 ракеты. В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля", - говорится в сообщении.
Детали
Представитель ОК "Юг" Владислав Назаров в Telegram отмечает, что "штормовая погода продолжается и это будет способствовать повышению минной угрозы в прибрежных водах и территориях". Он призвал воздержаться от посещения побережья и купаний в запрещенных местах.
Также в Средиземном море, как указывает ВМС ВСУ, – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.
Дополение
22 января сообщалось, что россия держит в Черном море четыре ракетоносителя 32 "Калибров".